Nick Jonas e Priyanka Chopra annunceranno le nomination agli Oscar

LOS ANGELES - Saranno Nick Jonas e Priyanka Chopra ad annunciare lunedì prossimo, 15 marzo, le nomination agli Oscar.

Lo faranno nel corso di una presentazione in diretta streaming che si svilupperà in due parti, a partire dalle 14 circa (ora svizzera). Sarà possibile vederla su Oscar.com, Oscars.org e sulle piattaforme digitali dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

L'attore e cantante e la moglie, attrice modella e cantante a sua volta annunceranno i candidati di tutte e 23 le categorie in gara in questa 93esima edizione. A causa della pandemia di coronavirus la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà più tardi del solito, il 25 aprile.