Un premio per il ticinese "Strani Giorni"

BERNA - Affermazione ticinese domenica sera, in occasione della consegna dei premi dell'11esima edizione del Sonohr Radio & Podcast Festival.

"Strani Giorni", prodotto dall’Associazione REC e curato da Olmo Cerri, ha ricevuto il premio "Beste Audio-Dokumentation" assegnato da una giuria di esperti composta dalla cineasta Elvira Isenring, dall'animatore teatrale Florence Savioz e dal caporedattore della SRF Beat Soltermann. Il premio, promosso dal Sindacato Svizzero dei Media (SSM), ammonta a 2000 franchi.

“Strani Giorni”, composto da 26 episodi, è stato messo online durante il primo periodo di lockdown ed è stato realizzato assemblando messaggi audio raccolti sul territorio tramite un numero di telefono anonimo. Questi messaggi provenienti dal Ticino, dalla Svizzera ma anche dal resto del mondo, sono andati a comporre un diario collettivo: un incredibile archivio di voci e di esperienze di un periodo drammatico. Al podcast hanno collaborato anche diversi musicisti della scena locale, fra gli altri Victor Hugo Fumagalli e Terry Blue.

«"Strani Giorni"» spiegano da REC «è e resterà un documento fedele del grande contagio. Una raccolta di voci e suoni, registrati male, con il telefonino, di nascosto in bagno per non farsi sentire dai figli nell'altra stanza. Una via di mezzo fra una segreteria telefonica e un confessionale. Un numero di telefono anonimo, con cui aprirsi a raccontare. Decine di testimonianze sonore dal confinamento, poi raggruppate in 26 episodi podcast. Il risultato è un racconto collettivo, diffuso a puntate tramite vari vettori e attraverso alcune radio indipendenti della Svizzera italiana».