Matthew Perry e una tesina di fisica quantistica per convincere Julia Roberts

LOS ANGELES - Matthew Perry ha dovuto scrivere una tesina sulla fisica quantistica per convincere Julia Roberts a partecipare come ospite a "Friends".

È uno dei dettagli sulla sitcom di culto che sono emersi giovedì nel corso di una conversazione su Hollywood Reporter con i creatori e i produttori dello show. «Matthew le ha chiesto di far parte dello show» ha spiegato il produttore esecutivo Kevin Bright. «Lei gli ha risposto: "Scrivimi una tesina sulla fisica quantistica e lo farò"». Roberts probabilmente pensava di averla spuntata, ma «a quanto mi risulta, Matthew è andato via, ha scritto un testo e glielo ha inviato via fax il giorno successivo».

Ecco quindi come è nata l'apparizione speciale della futura vincitrice dell'Oscar in "Friends". Che tra i due ci fosse una forte attrazione, tanto che per qualche tempo si sono frequentati, ha sicuramente aiutato...