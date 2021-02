Cosa guardare a febbraio? Ecco il menu di Netflix & co.

LOS GATOS - Nonostante sia il mese più breve dell'anno, i principali colossi dello streaming hanno apparecchiato un febbraio molto ricco, con Disney in particolare che farà debuttare sulla propria piattaforma un nuovo canale tematico. Vediamo ora nel dettaglio alcune delle uscite più interessanti.

Netflix tra litigi di coppia e hotel lugubri

Partiamo da Netflix, che come di consueto si presenta ai nastri di partenza con diversi assi nella manica tra serie, documentari e film originali. Partendo proprio da questi ultimi, il titolo più atteso è probabilmente "Malcolm & Marie" (in uscita il 5 febbraio), per il quale Netflix ha sborsato 30 milioni di dollari per assicurarsi la distribuzione. Girato durante la pandemia, il film mette in scena il rapporto tra un regista e la sua fidanzata - interpretati da John David Washington e Zendaya - che di ritorno a casa dopo un'anteprima iniziano un duro confronto.

Parlando invece di serie, i debutti sono parecchi. Si parte subito con "L'estate in cui imparammo a volare" e "Città Invisibile", entrambe in arrivo durante la prima settimana del mese. L'11 febbraio è la volta della morte misteriosa di una giovane in "Capitani", mentre il 15 scatta "The Crew", sitcom ambientata in un garage della NASCAR. E due giorni dopo arriva anche la miniserie "Dietro i suoi occhi"; la protagonista, una madre single, diventa l'amante del suo capo e amica segreta della moglie, trovandosi incastrata in un complesso gioco psicologico.

Infine, per gli appassionati di biopic e documentari, gli appuntamenti da segnare in calendario sono senza dubbio quelli con "Il caso del Cecil Hotel" (in arrivo il 10 febbraio), "Pelé: il re del calcio" (23 febbraio) e "Scuola di sopravvivenza: missione safari" (16 febbraio).

Prime Video: se l'anima gemella la decide un test

La ricorrenza di San Valentino influenza anche la programmazione di Prime, che tra le novità del mese propone almeno un paio di serie che parlano di amore ma da un punto di vista insolito. La premessa più interessante è di certo quella che troviamo in "Soulmates" (8 febbraio), ambientata in un futuro poco distante, in cui viene creata una tecnologia capace, attraverso un test, di stabilire in modo inequivocabile chi è la propria anima gemella. Il 12 febbraio arriva invece "The Map of Perfect Tiny Things" che narra di un giovane che rivive in loop lo stesso giorno, fino a quando l'incontro con una ragazza misteriosa - bloccata a sua volta nello stesso continuum - non stravolge la sua esistenza.

Disney+ punta tutto su Star

Dulcis in fundo, le novità (strutturali) di casa Disney. La piattaforma lancerà il 23 febbraio il nuovo canale tematico "Star", proponendo una selezione di serie tv e film per un pubblico con qualche anno di più. Sul menu sono previste produzioni originali e serie cult di grande successo come "Prison Break," "The Walking Dead", "How I Met Your Mother" e "Grey's Anatomy".

