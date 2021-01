Il nuovo 007 slitta a ottobre

LONDRA - Brutte notizie per i fan di James Bond: l'uscita di "No Time to Die" è stata nuovamente posticipata.

Il 25esimo episodio della saga dell'agente segreto più famoso della storia del cinema non arriverà nelle sale prima del mese di ottobre. Un segnale, sottolinea il New York Times, che i big di Hollywood ritengono che le grandi masse non torneranno nei cinema ancora per parecchio tempo, con la pandemia che infuria in tutto il pianeta.

La nuova data di programmazione, riferisce la Metro-Goldwyn-Mayer, è l'8 aprile, ovvero sei mesi più in là rispetto a quanto previsto fino a pochi giorni fa, ovvero il 2 aprile. Già questa data era frutto di un paio di rinvii: se non fosse arrivato il coronavirus "No Time to Die" sarebbe arrivato in sala nell'aprile 2020.