Con Nintendo sotto l'albero realtà aumentata e nostalgia

MENDRISIO - Il 2020 per Nintendo doveva essere l'anno di Super Mario, fresco del suo 35ennale (eh sì), il Covid probabilmente ha reso le cose un po' meno festose ma non ha guastato l'interesse per due novità, perfette per l'abete di queste Feste.

Il primo è un Game & Watch, uno di quei videogiochini tascabili che andavano tanto di moda negli anni '80, a tema - appunto - Super Mario. È semplicissimo e molto carino: si carica via USB (niente pilette a bottone), permette di salvare la partita e ha lo schermo a colori (niente cristalli liquidi in grigio e nero) per il resto chassis e pulsanti sono gli stessi di un tempo.

I giochi presenti sono 3 due Super Mario a 8 bit (il primo e il secondo, uscito solo in Giappone e difficilissimo) e "Ball" una revisione fedele dell'omonimo giochino vintage di jonglage. Carino anche l'orologio, anche se il volume delle "lancette" va abbassato perché è davvero troppo alto. Insomma, non una cosa sconvolgente ma un'idea regalo carina e originale.

Il secondo è il decisamente interessante "Mario Kart Home Circuit", che praticamente trasforma casa nostra in una pista di Mario Kart. Lo fa grazie alla realtà aumentata, il cartone, e una macchinina Bluetooth con fotocamera.

Per giocarci è necessario avere una Nintendo Switch e una connessione internet, perché l'app per giocare è da scaricare (gratis) dal Nintendo eShop.

Poi bisognerà posizionare le varie porte in cartone del percorso - che la camera riconoscerà e "animerà" - nel nostro appartamento. E qui cominciano gli ostacoli: è necessario avere una casa a prova... di tracciato. Senza scale, spazi troppo angusti e tappeti eccessivamente rugosi. Il kart, infatti, può avere problemi sulle superfici ostiche.

Malgrado questi vincoli "Mario Kart Home Circuit" resta un'esperienza decisamente sorprendente per piccini e meno piccini. Ecco, ai vostri gatti forse non farà proprio impazzire. Ma non si possono far felici tutti, no?