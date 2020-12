C'è anche un ticinese nel nuovo video di Leeroy Thornhill

LOCARNO - C'è anche un ticinese nel nuovo video musicale di Leeroy Thornill, ex membro del gruppo britannico "The Prodigy". Tra le varie comparse che si notano in "Sin City Slam", spunta il 36enne di Locarno James Minoggio, non nuovo a esperienze di questo tipo. Minoggio aveva fatto la comparsa anche nel film "The Impossible" dedicato allo tsunami nell'Oceano Indiano del 2004.

«Sono contento di fare parte di questo video – ammette Minoggio –. Dedico questo mio traguardo a Keith Flint, cantante dei "The Prodigy", deceduto lo scorso anno. Leeroy aveva fatto un annuncio sul suo profilo di Instagram, rivolto ai suoi fan che sapessero ballare. Mi sono dunque lanciato. Leeroy l'ho sempre seguito. L'ho anche incontrato personalmente in due occasioni, quando è venuto a suonare a Lugano e a Baden».

In diversi hanno inviato i loro balli al musicista. Pochi gli eletti. Tra cui figura Minoggio, citato anche nei titoli di coda del video. «Vorrei ringraziare il regista Paolo Vandoni di Minusio che ha realizzato e montato i miei video. I 7 segmenti in cui mi si vede sono stati girati tra Locarno e la Vallemaggia, mia terra di origine».