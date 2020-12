"Dalla finestra di Marlon", un sogno che diventa realtà

LOCARNO - "Dalla finestra di Marlon" è il titolo del libro per l'infanzia scritto da Alice Ceresa e che da alcune settimane si può trovare in varie librerie ticinesi.

L'autrice ci ha spiegato come è nato questo lavoro. «Sono la mamma di un bambino meraviglioso di nome Marlon, 5 anni, a cui ho voluto dedicare un libro. Da quando è nato ho desiderato fargli un regalo speciale, che fosse unico. Questa storia contiene gesti della sua quotidianità e una morale che spero lo accompagni nel tempo».

Chi è il protagonista del racconto? «Una giraffa, il suo animale preferito». "Dalla finestra di Marlon" nasce però da un evento tutt'altro che allegro: «Quest'anno però come molti ho perso il lavoro e il dilettevole si è unito all'utile. La farmacia per la quale lavoravo è andata in fallimento, allora ho deciso d'investire in questo sogno in attesa di un posto fisso. Il ricavato andrà in un eventuale ristampa e nel suo conto risparmio, sperando che un giorno anche lui decida d'investire nei suoi sogni» aggiunge Ceresa.

Il libro è stato stampato in Ticino, presso la Tipografia Stazione a Locarno, ed è stato distribuito come detto in varie realtà del territorio cantonale (un elenco più dettagliato è presente nel post Instagram che trovare sotto). «Ci tengo molto a sostenere l'economia locale, per questo motivo mi sono impegnata a distribuirlo alle librerie e al negozio di giocattoli che mi sta a cuore. A loro rimarrà una percentuale e qualcosa è sempre meglio di niente. Facciamo lavorare tutti. L'unione fa la forza».

Ulteriori informazioni sui canali social dell'autrice.