Al via il tour natalizio sul treno reale per William e Kate

elaborata da Robert Krcmar Giornalista in formazione

LONDRA - Tappa stamane a Edimburgo, in Scozia, per il tour natalizio del principe William e della moglie Kate, incaricati di mostrare il volto della famiglia reale britannica anche in tempo di emergenza Covid mentre la 94enne regina Elisabetta resta costretta all'isolamento precauzionale di fatto nel castello di Windsor.

Il treno reale con a bordo i 38enni duchi di Cambridge, è partito ieri sera da Londra e prevede di percorrere in tre giorni circa 2000 chilometri con numerose soste fra nord, centro a sud dell'isola: dove ad accoglierli nella varie stazioni sono stati predisposti festoni e altoparlanti con canti di Natale.

L'obiettivo è quello d'incoraggiare i sudditi, in una fase segnata tuttora da restrizioni nonostante la fine del lockdown bis in Inghilterra e l'avvio accelerato da domani della campagna di vaccinazioni. Nonché di ringraziare e rincuorare chi lavora nei servizi di emergenza e di prima necessità e conferire riconoscimenti a individui distintisi in modo particolare sul fronte della lotta alla pandemia.

Fra le prime categorie a cui William - secondo in linea di successione al trono di Elisabetta dopo il padre Carlo - e la sua consorte hanno voluto rendere omaggio, non sono mancati i lavoratori dei trasporti: a iniziare da quelli del settore ferroviario che li assistono in questo viaggio.