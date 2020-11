Camminata sui Lego, cinque mamme stabiliscono il nuovo Guinness World Record

SANTA ROSA BEACH - Il Guinness World Records ci ha abituati ai record più strani del mondo. E uno degli ultimi non fa eccezione: un gruppo di cinque mamme, tramite una staffetta, ha percorso 3,28 chilometri camminando sui mattoncini lego in un'ora. Se questa impresa vi sembra di poco conto, non avete mai messo un piede su un pezzo dei Lego.

La strampalata idea è venuta a Katie Wells, con l'intento di riportare un po' di gioia alla comunità in un anno difficile.

Katie si è resa conto di essersi allenata per anni a stabilire un record mondiale senza nemmeno saperlo. «Quale mamma non ha mai calpestato un mattoncino lasciato sul pavimento dai bambini, magari mentre si corre per aprire la porta o per controllare il forno?».

Ma vincere il titolo non è così semplice come può sembrare, e per battere il record ci sono voluti otto mesi di preparazione. Il Guinness World Records ha stabilito delle regole precise, come le dimensioni della pista su cui posizionare i Lego (costruita dal padre di Katie) e la quantità di mattoncini (circa 90 chili).

Alla conquista del record hanno partecipato diversi giudici del GWR provenienti da diversi paesi del mondo, e due medici hanno supervisionato la corsa.

Ogni membro del gruppo di mamme doveva percorrere almeno 20 giri per un totale di 12 minuti per stabilire il record. Alla fine le mamme avevano percorso ben 328 giri per un totale di 3,28 chilometri.

Le partecipanti hanno festeggiato l'ottenimento del record insieme alle rispettive famiglie e con un fresco massaggio ai piedi.