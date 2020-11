Shazam ha svelato il nome della canzone più cercata di sempre

LONDRA - Shazam, la popolare applicazione che consente agli utenti di riconoscere quale canzone si sta ascoltando in quel momento, ha pubblicato l'elenco dei brani più cercati di sempre.

Al primo posto c'è il tormentone "Dance Monkey" della cantautrice australiana Tones and I (nome d'arte di Toni Watson). Gli utenti l'hanno cercata tramite la app per 33,6 milioni di volte. Watson è conscia che Shazam ha avuto un impatto incalcolabile sul successo del brano (il cui videoclip è stato visto oltre 1,3 miliardi di volte su YouTube): «Non avevo un seguito quando ho pubblicato "Dance Monkey", ma (Shazam, ndr) mi ha dato l'opportunità di raggiungere un numero maggiore di persone e arricchire la mia base di fan» ha dichiarato. Il brano detiene anche il record per quello più cercato nelle singole 24 ore.

Il secondo gradino del podio è occupato da "Prayer in C (Robin Schulz Radio Edit)" di Lilly Wood & The Prick & Robin Schulz, mentre al terzo posto troviamo "Let Her Go" di Passenger. Nell'elenco troviamo sia canzoni che hanno avuto un successo sfolgorante ma il cui autore non ha saputo restare sulla cresta dell'onda (come per l'appena citato Passenger o come per "Somebody That I Used to Know" di Gotye Feat. Kimbra), sia brani di superstar della musica come Ed Sheeran (tre volte nella Top 20), John Legend ("All of Me" è all'11esimo posto) e molti altri. Sheeran e Clean Bandit sono i più presenti nella Top 100 (quattro brani), seguiti da Sam Smith, Imagine Dragons e Sia con tre.

Shazam è usata da oltre 200 milioni di persone ogni mese.