Amber Heard si tiene stretto il ruolo in Aquaman

LOS ANGELES - Amber Heard ha mandato a quel paese le voci che sostengono che verrà rimossa dal cast di Aquaman 2, dichiarando che non vede l'ora di iniziare.

L'attrice ha parlato con il portale Entertainment Weekly, annunciando che tornerà nei panni di Mera nel prossimo Aquaman 2, quando inizierà la produzione.

«Sono super contenta per la quantità di amore ed entusiasmo dei fan nei confronti di Aquaman, torneremo presto», ha detto a EW, «non vedo l'ora di filmare».

L'attrice ha poi detto che il film inizierà la produzione nel 2021, anche se EW ha notato che il sequel non è ancora stato approvato dallo studio, che il cast non è stato ufficialmente confermato e che non è stata annunciata alcuna data per il film.

Le chiacchiere e le voci sono nate, principalmente online, quando il suo ex marito Johnny Depp si è "dimesso", dopo pressioni, dal suo ruolo nella saga "Animali Fantastici" dopo aver perso la causa per diffamazione contro il giornale britannico The Sun.

Sia "Animali fantastici" che "Aquaman", lo ricordiamo, sono saghe dalla Warner Bros.