Lisa e il suo paese delle meraviglie

GIUBIASCO - Un po' come Alice nel paese delle meraviglie. Lei è Lisa Albizzati, ha 24 anni, vive a Giubiasco e fa l'illustratrice. Studi a Lugano e Milano, di recente ha pubblicato il suo primo libro "Il viaggio di Anna alla scoperta del Ticino" (Fontana Edizioni), completamente auto prodotto. «Nel senso che ho fatto tutto io dall'A alla Zeta, dai testi ai disegni».

È un Ticino "versione favola", quello proposto dalla giovane illustratrice. «La piccola Anna si muove attraverso luoghi a noi conosciuti, ma adattati a un contesto fiabesco. Dai castelli di Bellinzona al ponte tibetano sospeso tra Sementina e Monte Carasso. Dalla slittovia del Monte Tamaro all'antico cancello del Parco Ciani di Lugano, passando per il ponte romano di Lavertezzo, in Valle Verzasca. Nel libro cito anche il Pardo del Festival del film di Locarno».



Lisa ha lavorato in modalità digitale. Con l'obiettivo di valorizzare il territorio in cui vive. «Abbiamo tante bellezze nel nostro Ticino. Trovo sia importante farle conoscere ai bambini in maniera simpatica. Bimbi tra i 4 e i 9 anni».



Tra i prossimi obiettivi della 24enne, quello di fare il bis. Forse arriverà un nuovo libro. «Sono una sognatrice. Anche se sono consapevole che il mio lavoro è particolare. Non è facile farsi conoscere. Ma io sono una ragazza determinata. Ho deciso sin da piccola che avrei fatto questo nella vita, e non mi faccio scoraggiare».