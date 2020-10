Un'intera mostra dedicata a Doraemon

SINGAPORE - Non è sicuramente la classica mostra che ci si aspetterebbe di trovare in un museo nazionale. Tuttavia il successo sembra assicurato per l'esposizione che vede come protagonista Doraemon, il famoso personaggio del cartone animato giapponese, in occasione dei 50 anni dalla sua nascita.

La mostra, in programma fino a fine dicembre, sembra al momento resistere nonostante le misure intraprese per contrastare la pandemia.

L'esposizione comprende "statue" di Doraemon piuttosto alte (perfette per i selfie), così come ambientazioni particolari, giochi interattivi e ovviamente i chiusky (gli immancabili gadget).

La mostra di Doraemon, diventato ormai una vera e propria icona pop, ha attirato anche una coppia di sposi, che ha scelto il personaggio manga come tema per le loro fotografie (vedi immagini).

Nato come personaggio manga, è stato ideato e disegnato da Fujiko F. Fujio. Le sue storie (ben 1'345), insieme al co-protagonista Nobita, sono state pubblicate dal 1969 al 1996, e sono state tradotte anche in italiano. In tutto il mondo ha venduto ben 170 milioni di copie.

keystone-sda.ch / STF (HOW HWEE YOUNG)