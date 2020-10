Le luci di Broadway resteranno spente fino a giugno 2021

NEW YORK - Le luci di Broadway resteranno spente almeno fino al 1 giugno del 2021. Lo ha annunciato la Broadway League, l'associazione che rappresenta i teatri.

La Great White Way a New York (così come viene soprannominata la via dei teatri) resterà al buio per altri otto mesi, lasciando incerto il futuro delle 31 produzioni in corso prima che la pandemia causasse la serrata lo scorso metà marzo.

Le nuove produzioni, invece, sono state rimandate oppure cancellate del tutto.