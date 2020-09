Difficile trovare qualcosa più 2020 di queste nuove emoji

NEW YORK - Entreranno in vigore verosimilmente nel 2021 ma l'Unicode Consortium - ovvero chi si occupa di approvarle - ha già dato l'ok a un set di emoji davvero perfette per riassumere questo 2020 nel segno della pandemia.

Si va dalla faccia stordita e in panico (nome tecnico "face with spiral eyes", faccia con gli occhi a spirale) a quella esausta e sospirante ("face exhaling") fino alla faccina in bolla e fra le nuvole ("face in clouds").

Parecchio calzanti anche quelle che simley non sono: l'uomo e/o donna barbuto/a (ce lo ricordiamo il lockdown e l'impossibilità di andare dal parrucchiere) così come il cuore ferito con sopra un cerotto ("mended heart").

Un po' più ottimista, invece, il cuore infiammato di passione ("heart on fire") e le coppie che si baciano o innamorate. Che queste ultime ci possano portare un po'... fortuna?

Unicode/Emojipedia