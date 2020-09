I reali “cancellano” Meghan nelle foto degli auguri a Harry

LONDRA - Fa discutere, sui giornali britannici e non solo, l'ennesimo "sgarbo" della famiglia reale ai duchi di Sussex - e soprattutto a Meghan - che molti intravvedono dietro la pubblicazione sui vari social media delle foto scelte a corte per fare gli auguri a Harry, che ieri ha compiuto 36 anni.

La data non poteva essere e non è stata ignorata dai vertici di casa Windsor, malgrado lo strappo consumato nei mesi scorsi dal secondogenito di Charles e Diana e dall'ex attrice afroamericana divenuta sua consorte nel 2018 con l'abbandono dello status di membri senior della dinastia, e dei doveri ufficiali annessi, e la loro fuga oltre oceano alla ricerca di una maggior autonomia; ma nelle immagini postate per celebrarla via internet Meghan è stata platealmente ignorata, osservano i media. Il messaggio della regina, diffuso dall'account di Buckingham Palace, mostra il solo Harry in primo piano mentre sorride alla nonna Elisabetta II, ritratta di sfondo e di spalle. Così come quello pubblicato da Clarence House a nome del padre del festeggiato, l'erede al trono Carlo, si limita a dar spazio al volto del duca immortalato in due scatti d'archivio.

La scelta più maliziosa - equiparata dal Times addirittura a certe censure fotografiche operate in passato dal regime sovietico nei confronti di personaggi caduti in disgrazia - appare però quella del profilo di Kensington Palace, residenza del principe William, fratello maggiore di Harry, e di sua moglie Catherine Middleton, la cui freddezza di coppia verso Meghan Markle sarebbe stata fra le cause della rottura stando a varie ricostruzioni. La foto allegata rievoca infatti un'allegra corsa atletica di beneficenza di qualche tempo fa, con Harry allineato in pista accanto agli stessi Will e Kate: immagine di gruppo, non individuale, ma con Meghan accuratamente assente.