Pronto il sequel di Borat? Il ritorno di Sacha Baron Cohen

di Robert Krcmar Giornalista in formazione

LONDRA / NEW YORK - Sacha Baron Cohen starebbe per tornare nei panni di Borat, per il sequel dell'omonimo e celebre film del 2006.

E a quanto indica Jeff Sneider del portale d'intrattenimento Collider, il sequel sarebbe già stato girato e anche proiettato per «alcune industrie specifiche».

In molti avevano in effetti già notato, nel corso dello scorso mese, che Sacha Baron Cohen girava delle scene a Los Angeles nei panni di uno dei suoi personaggi più amati (il giornalista kazako), e ieri il portale statunitense ha riferito che le scene della pellicola sono, in effetti, già state girate.

Per quanto riguarda la trama, i dettagli non sono ancora conosciuti, ma pare che Borat, dopo essere stato investito dall'ondata di popolarità seguita al film originale, dovrà ora andare sotto copertura per effettuare le sue interviste.

Non è ancora chiaro inoltre se il direttore Larry Charles o il produttore Jay Roach (tra gli architetti del primo episodio) saranno coinvolti nel sequel, e nemmeno quando il film sarà reso disponibile al pubblico.

Il primo film di Borat, lo ricordiamo, ha registrato incassi per oltre 260 milioni di dollari in tutto il mondo e ha fatto vincere a Cohen un Golden Globe.