L'allenamento di Halle Berry: invece dei pesi solleva... il figlio

Venerdì Halle Berry ha condiviso con i fan su Instagram la sua particolare routine di allenamento.

L'attrice 54enne ha mostrato come si tenga in forma con l'aiuto del figlio Maceo di sei anni. Il piccolo non l'assiste durante gli esercizi, ma viene usato a guisa di attrezzo: nel video che potete trovare sotto la premio Oscar solleva il bimbo come se fosse un peso e in questo modo si mantiene tonica.

Non è qualcosa che accade spesso, ammette Berry: «Oggi ho pensato di coinvolgere Maceo nel mio allenamento. Divertente per lui e necessario per me!».