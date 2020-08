All'asta la corona del "Re di New York"

NEW YORK - Uno dei più iconici simboli della storia della musica Hip Hop, la corona indossata dal rapper Notorious B.I.G. nel suo ritratto fotografico "King of New York" datato 1997, sarà battuto all'asta il prossimo mese a nella Grande Mela.

Annunciata da Sotheby's, la vendita all'incanto intende celebrare l'impatto culturale e la storia dell'Hip Hop, che da fenomeno di nicchia si è trasformato dopo gli anni '80 in una cultura globale. E la "reliquia" autografata dal defunto rapper di Brookyln - ucciso il 9 marzo del 1997 a Los Angeles - è senza dubbio il pezzo forte.

La celebre foto fu scattata il 6 marzo di quello stesso anno, tre giorni prima del suo omicidio, dal fotografo Barron Claiborne. Da quel momento la corona è rimasta in suo possesso. «Alla luce della tragedia avvenuta nei giorni successivi a quello shooting fotografico, quell'immagine di Notorious B.I.G. con indosso la corona è diventata molto più di un semplice ritratto» e «23 anni dopo sono molto emozionato dall'idea di poter condividere quest'iconico pezzo della storia dell'Hip Hop», ha detto l'autore dello scatto.

Stando alle stime della casa d'aste, la corona dovrebbe essere venduta per una cifra tra i 200mila e i 300mila dollari. Ma non sarà l'unico tesoro. L'asta prevede infatti oltre 120 lotti, fra i quali è inclusa anche una collezione di lettere scritte in gioventù da un'altra grande leggenda della doppia acca (nonché storica nemesi del rapper di Brooklyn), ovvero Tupac Shakur.