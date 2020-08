Stop ai Funko Pop! con le fattezze di Michael Jackson

LOS ANGELES - Gli avvocati degli eredi di Michael Jackson hanno recentemente notificato a Funko, l'azienda che produce i celebri pupazzetti Funko Pop!, che non possono più vendere quelli che ritraggono il Re del Pop.

Tmz, che pubblica la notizia in esclusiva, spiega che nel 2011 gli eredi avevano siglato un accordo per la commercializzazione della durata di due anni. Dopo la scadenza nel 2013, però, Funko ha continuano a lasciare a disposizione gli oggetti sul proprio sito web. Con il passare del tempo i pupazzetti di Jacko, che lo ritraggono in cinque pose e outfit differenti (basati sui video di "Smooth Criminal", "Beat It", "Bad", "Billie Jean" e uno con giacca di paillettes), sono diventati piuttosto rari e si possono trovare in vendita su Amazon fino a 300 dollari.

Il sito di gossip Usa aggiunge che Funko avrebbe deciso di soddisfare la richiesta: i Pop! di Jacko non sarebbero quindi più disponibili nel negozio online ufficiale.