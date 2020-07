Un concerto di The Weeknd... su TikTok

LOS ANGELES - Il presente della musica passa sempre più da TikTok e ora è il momento dei concerti sul social che va per la maggiore tra i giovani.

«La prima esperienza di cross reality in app in assoluto», come la pubblicizzano a TikTok, sarà tentata da The Weeknd nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 agosto. Non è chiarissimo di come sarà strutturata la performance, ma dal social garantiscono che i fan potranno interagire con la star canadese mentre interpreterà i brani del suo ultimo album "After Hours".

L'esperimento ricorda quello tentato da Travis Scott, che fu la prima superstar a tenere degli show virtuali su Fortnite.