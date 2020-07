Vallemaggia Magic Blues, una raccolta fondi per garantire il futuro della manifestazione

MAGGIA - La 19esima edizione del Vallemaggia Magic Blues, com'è noto, è stata cancellata a causa della pandemia di coronavirus. Ma sono rimaste le spese che l'organizzazione aveva già sostenuto.

Per questo motivo si chiede l'aiuto dei fan. «Come sapete il nostro festival è finanziato per gran parte grazie ai biglietti d’entrata acquistati e alla gestione delle buvette, che purtroppo quest’anno non avremo». Per garantire il futuro della kermesse è stata lanciata una raccolta fondi sulla piattaforma crowdfunding eroilocali.ch delle banche Raiffeisen.

Si potranno donare vari importi e a ognuno di essi corrisponde un diverso "grazie". Dalla semplice donazione libera ai biglietti d'entrata, alla T-Shirt 2021, ai poster artistici numerati e firmati dall’artista, a locandine e programmi ufficiali autografate dagli artisti (tra cui Roger Chapman, Ian Paice (Deep Purple), Uriah Heep, Philipp Fankhauser, Albert Lee, Leo Leoni (CoreLeoni), Rick Wakeman, Wishbone Ash, Animal and Friends, Mike Zito, The Quireboys, Jane Lee Hooker, Miller Anderson, Creedence Clearwater Revived, John Jorgenson e Eric Gales Otis Grand, Sonny Rhodes, R.J. Micho, ecc.), fino ad arrivare all'esclusiva pelle del tamburo rullante autografato da tutti i musicisti dei Coreleoni utilizzato per la registrazione del loro primo disco oppure all'esclusivo quadro (140 x 120 cm) che l'artista KLER (Chiara Frei) ha realizzato "live" sulla piazza di Cevio lo scorso 24 luglio 2019.

Al momento sono stati raccolti poco meno di 5000 franchi, ma ci sono ancora 45 giorni di tempo per sostenere Vallemaggia Magic Blues. L'obiettivo di finanziamento è di 22mila franchi.