Ben Stiller si tiene Donald Trump in Zoolander

WASHINGTON - Ben Stiller ha detto che non taglierà la scena con Donald Trump dal film Zoolander, dopo le pressioni dei fan.

Sono state infatti numerose le proteste dei seguaci, che hanno chiesto all'attore di rimuovere la breve scena con Donald Trump dalla commedia del 2001. Lo ha comunicato il portale Indiewire, che ha riportato come Stiller abbia discusso la controversia durante un recente episodio del podcast di The Daily Beast "The New Abnormal".

Stiller ha ammesso che diverse persone lo hanno contattato dicendo «Dovresti rimuovere Donald Trump da "Zoolander"». I fan si riferiscono a una scena ambientata ai VH1 Fashion Awards, che include Donald e Melania Trump come intervistatori del red carpet che discutono del modello Derek Zoolander (interpretato proprio da Stiller), ossessionato da se stesso.

«Alla fine è ciò che è successo ed è giusto che esista» ha detto Stiller a proposito delle richieste di modifica del film.

"Zoolander" non è l'unica apparizione sul grande schermo da parte di Donald Trump. Tra le più note, anche quella in "Home Alone 2": Lost in New York", "The Fresh Prince of Bel Air", "Spin City", "Sex and the City", "Improvvisamente Susan", e molti altri.