È tornato il Pulcino Pio

ROMA - Vi ricordate il Pulcino Pio? Otto anni fa fu un vero e proprio tormentone: il videoclip della canzoncina fu tradotto in 11 lingue e in italiano vanta 274 milioni di visualizzazioni. Non si contano i premi discografici portati a casa in giro per il pianeta e i riconoscimenti su YouTube.

Ora, nell'estate post-pandemia del 2020, il Pulcino Pio torna con nuove ambizioni. Si parte ovviamente da una canzone, "Gigibabalulù", che rispetto alla precedente è partita più in sordina ("solo" 67mila views in tre giorni). Ma il progetto è ben più ambizioso: trasformare il canale del Pulcino Pio in una vera e propria tv per ragazzi, con varie sezioni, video e nuovi personaggi. Ci saranno quattro video estivi, come dichiarato al Fatto Quotidiano dal responsabile musicale, seguiti da un album d'inediti e da un progetto natalizio.

Il grosso arriverà a settembre: un team di educatori, autori e psicologi porterà il pulcino su Instagram e TikTok. «Sono più di venti le figure professionali che hanno messo la propria esperienza al servizio di quello che, ancora oggi, è il fenomeno italiano con i numeri più alti nel family entertainment e nell’area kids» ha dichiarato al quotidiano italiano uno dei responsabili dell'operazione. «Pio è cresciuto, così come la sua grande famiglia e aveva bisogno di un progetto ambizioso, come quello che stiamo ultimando».