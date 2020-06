A Broadway teatri chiusi fino a gennaio

NEW YORK - I teatri di Broadway resteranno chiusi almeno fino a gennaio del 2021. Lo ha dichiarato la Broadway League, l'associazione di settore, a causa dell'imprevedibilità degli sviluppi del Covid-19.

«Lavoriamo con i sindacati, gli esperti all'interno e all'esterno del mondo del teatro - si legge nel comunicato della Broadway League - per identificare e mettere in atto le misure che ci permetteranno di riprendere gli spettacoli in sicurezza sia per il pubblico che per gli impiegati».

Non è tuttavia stata annunciata una possibile data di riapertura. I teatri di Broadway sono chiusi dallo scorso marzo a causa delle restrizioni per il coronavirus.