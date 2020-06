I Rolling Stones minacciano Trump: «Basta usare il nostro brano»

LONDRA - Il gruppo rock britannico Rolling Stones ha minacciato il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, d'intraprendere un'azione legale, se continua a usare una delle loro canzoni, "You Can't Always Get What You Want", in occasione di eventi legati alla campagna elettorale.

I rocker sono in contatto con l'organizzazione statunitense per la protezione dei diritti musicali, BMI, che ha avvertito che qualsiasi futuro utilizzo di un'opera dei Rolling Stones durante la campagna di Donald Trump violerebbe il suo accordo di licenza con l'organizzazione.

«BMI ha informato il team della campagna di Trump per conto degli Stones che un uso non autorizzato delle loro canzoni sarebbe stata una violazione del loro accordo di licenza», si legge in un comunicato stampa rilasciato dal sito Deadline, con sede a Hollywood. L'articolo è stato poi retwittato dall'account ufficiale della leggendaria rock band.

«Se Donald Trump lo ignora e persiste, sarà citato in giudizio», si legge nel comunicato.

Diversi artisti si sono opposti all'uso della loro musica da parte di Donald Trump. Il gruppo rock Queen aveva protestato contro l'uso di una delle canzoni più note del repertorio rock - "We Are the Champions" - durante un'apparizione sul palco di Donald Trump alla convention repubblicana del 2016.

Il gruppo aveva spiegato su Twitter che la loro hit era stata usata «contro la loro volontà». Adele, R.E.M., Neil Young... molti artisti hanno denunciato l'uso delle loro opere anche durante i raduni repubblicani.