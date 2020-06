Avete un aspetto strano? Vi cercano per il cast del Signore degli Anelli

AUCKLAND - Hai delle caratteristiche curiose e particolari, parti del corpo che sporgono, peculiarità del viso tutt'altro che classiche? Hollywood vuole finalmente bussare alla tua porta.

Si tratta, in realtà, di un'offerta di lavoro lanciata un'agenzia neozelandese, che sta cercando attori da inserire nell'adattamento televisivo del Signore degli Anelli, che riprenderà a breve le riprese, e sta perciò valutando candidature da persone che hanno un aspetto particolare. Lo riporta il Guardian.

A pubblicare il casting, una delle principali agenzie di casting di Auckland, che ha elencato le qualità desiderabili per questo ruolo, tra cui particolari ustioni o cicatrici sul viso, arti «lunghi e magri», zigomi profondi, linee del viso estreme, ossa mancanti, occhi molto grandi e volti sciupati.

Inizialmente, il post su Facebook dell'agenzia indicava che stava selezionando i candidati per la serie televisiva Il Signore degli Anelli, che uscirà l'anno prossimo su Amazon Prime. Tuttavia, più tardi, la menzione della nota trilogia e l'hashtag #lordoftheringsonprime sono stati rimossi dal post.

L'annuncio, comunque, non menziona un ruolo particolare, ed è stata eliminata anche un'immagine precedente che presentava una serie di foto segnaletiche della polizia per illustrare i look che l'agenzia sta cercando. Inoltre, l'agenzia ha infranto le speranze di molti fan europei, o comunque, non-neozelandesi: solo chi ha il permesso di lavorare in Nuova Zelanda può candidarsi per i ruoli mancanti.

La produzione della serie televisiva, come riferisce il New Zealand Harald, è stata interrotta a marzo a causa della pandemia. Secondo il giornale, dovrebbe comunque riprendere il mese prossimo ad Auckland.

Non è la prima volta che l'adattamento dei romanzi fantasy di Tolkien cerca attori dall'aspetto insolito, e sono solitamente numerosi i super fan di Tolkien desiderosi di mettersi in mostra: nel 2012, ricorda il portale britannico, un casting per la serie di film "The Hobbit" vicino a Wellington è stato chiuso e la polizia è dovuta intervenire dopo che 3'000 persone dall'aspetto insolito si sono accalcate ai provini.