Quell'anziano di 90 anni sta conquistando l'Europa

BLENIO - Fabio Andina vola con il suo "La pozza del Felice" (Rubbettino Editore). Il libro dello scrittore ticinese, già vincitore di alcuni premi importanti, è stato stampato anche in tedesco, dalla Rotpunktverlag di Zurigo. E per la terza settimana figura tra i 10 libri più venduti in Svizzera.

"Tage mit Felice" (questo il titolo germanofono) ora è venduto non solo in Svizzera tedesca, bensì anche in Germania e in Austria. E sta facendo furore. Tanto che si è arrivati a una terza ristampa. Intanto, si sta lavorando alla traduzione in lingua francese dell'opera.

Insomma, un testo ambientato tra le montagne bleniesi, prevalentemente a Leontica, con protagonista un uomo di 90 anni, il Felice appunto, personaggio realmente esistito, rischia di diventare un bestseller internazionale. Giù il cappello, dunque, di fronte ad Andina e al suo modo di scrivere diretto.