C'è un regista per il film nello spazio con Tom Cruise

LOS ANGELES - Si avvicina sempre di più alla concretizzazione il primo film girato nello spazio, grazie alla collaborazione tra la Nasa e SpaceX, la società spaziale di Elon Musk.

Ieri, nel corso dei preparativi al lancio (poi slittato causa maltempo) di SpaceX che avrebbe dovuto portare due astronauti sulla Stazione spaziale internazionale, Musk ha trovato il tempo di parlare del progetto. Deadline, inoltre, afferma che il cineasta Doug Liman ha scritto una sceneggiatura e dovrebbe essere lui il regista.

Il rapporto lavorativo che lega Liman e Cruise è solido: i due hanno girato insieme "Edge of Tomorrow" e "Barry Seal - Una storia americana". Liman, inoltre, è noto anche per classici dell'azione come "The Bourne Identity" e "Mr. & Mrs Smith".

Il film dovrebbe essere girato a bordo della Stazione spaziale internazionale e il cast sarà mandato in orbita con il razzo della società di Musk. «Dovrebbe essere un sacco divertente!» aveva commentato il fondatore di SpaceX e Tesla, rispondendo all'amministratore della Nasa Jim Bridenstine.