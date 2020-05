Un nuovo racconto di JK Rowling, ed è gratis

LONDRA - JK Rowling ha voluto premiare i bambini che hanno sopportato settimane di quarantena, chiusi in casa, con un racconto inedito.

S'intitola "The Ickabog" ed è stato scritto anni fa, ma mai pubblicato. La creatrice di Harry Potter lo ha ambientato in un universo letterario diverso da quello del maghetto e martedì ne ha pubblicato il primo capitolo. Seguirà un appuntamento quotidiano per oltre un mese, fino a completare le 34 parti. Dopodiché, nel mese di novembre, il racconto sarà pubblicato in volume, audiolibro ed e-book e le quote spettanti a Rowling saranno devolute a progetti di sostegno a coloro che sono stati colpiti duramente dalla pandemia.

La scrittrice, parlando di "The Ickabog", lo descrive come «una storia sulla verità e l'abuso di potere». Non bisogna però leggerci nessun riferimento all'epoca contemporanea, ha ammonito: le pagine sono state scritte «ben oltre un decennio fa» ma, toccando temi «senza tempo, possono essere applicati a ogni era e paese».