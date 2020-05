Il puzzle "impossibile" di Heinz per la quarantena

PITTSBURGH - I puzzle, complice il lockdown che per settimane ci ha tenuti bloccati in casa, stanno godendo di un periodo di rinnovato interesse grazie alla loro capacità di offrire un passatempo che mantenga sull'attenti anche il nostro cervello. Un'occasione ghiotta per diverse aziende, che cogliendo l'attimo hanno confezionato per gli appassionati nuove e complesse sfide, realizzate ad hoc per questo periodo. E tra queste troviamo anche Heinz.

L'azienda americana, famosa in tutto il mondo per il suo ketchup, ha ideato un puzzle assolutamente originale, che promette di rendere la vita impossibile anche ai massimi esperti di rebus e rompicapi vari: una composizione di 570 pezzi, tutti completamente rossi.

«Heinz sa che le cose buone richiedono tempo. E ora tutti abbiamo un po' più di tempo. Quindi abbiamo creato questo», si legge nel video di presentazione di quello che l'azienda ha battezzato come il "Ketchup Puzzle".

Mettere le proprie mani su una di queste scatole non è però un'impresa semplice. Heinz infatti, in ossequio al proprio logo, ne ha realizzate solo 57 e le ha messe in palio in un contest sui propri canali social.