L'asta di Bonhams a sostegno del Sistema sanitario nazionale ha raccolto più di 400mila sterline

LONDRA - Sono 405'300 le sterline (pari a oltre 491mila franchi svizzeri) raccolte dall'asta di beneficenza organizzata da Bonhams e destinata a sostenere gli sforzi del Sistema sanitario nazionale britannico.

Si trattava di una vendita particolare, non solo per la finalità: i 61 lotti erano composti da oggetti d'arte, cimeli di personalità ma anche da possibilità d'incontrare personaggi famosi e fare delle attività insieme a loro. Bonhams informa che 25mila sterline sono stati spesi per la possibilità di sfrecciare sullo storico circuito automobilistico di Goodwood, messo a disposizione dal Duca di Richmond. Sempre restando nell'ambito dei motori, una Vip Experience per due persone al Gran Premio d'Inghilterra di Formula 1 è stata aggiudicata per 22mila sterline.

Decine di migliaia di sterline sono state spese per opere d'arte di nomi celebri a livello non solo nazionale (ad esempio un dipinto di Ronnie Wood, noto anche per essere il chitarrista dei Rolling Stones, è stato aggiudicato a 17mila sterline). Venendo a lotti più "pop", un ciak autografato dalla troupe dell'ultimo film di James Bond è stato venduto a 13mila sterline. Una tuta indossata lo scorso anno dal campione di Formula 1 Lewis Hamiton, invece, è stata aggiudicata per 12mila.

Infine la possibilità di prendere un tè con la "Famiglia reale alternativa", ovvero il cast della celebre serie "The Crown" (da Olivia Colman a Helena Bonham Carter, da Gillian Anderson a Emma Corrin) per qualcuno ha giustificato l'esborso di 7500 sterline.