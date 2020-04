Concerti, spettacoli, documentari: in streaming alcune perle del Cinema Teatro di Chiasso

CHIASSO - Anche il Cinema Teatro di Chiasso decide di offrire al pubblico la proiezione in streaming di alcuni degli spettacoli andati in scena negli anni passati.

A partire da lunedì 20 aprile verranno proposti a cadenza settimanale, attraverso il sito internet del Centro Culturale Chiasso, rappresentazioni che hanno entusiasmato gli spettatori nelle passate stagioni. A cadenza settimanale saranno messi online concerti, pièces teatrali, spettacoli di cabaret, esibizioni di compagnie di ballo, tutti registrati dal palcoscenico del Cinema Teatro e comodamente fruibili da casa propria.

Verrà inoltre riproposta la visione del documentario realizzato nel 2016 dal Foto-Cine Club Chiasso "Chiasso riflesso nel Tempo"

Si parte, come detto, lunedì prossimo con "Le voci di dentro" di Eduardo De Filippo, per la regia di Toni Servillo che fu il protagonista insieme al fratello Peppe. La rappresentazione andò in scena al Cine Teatro il 1° dicembre 2013. Lo spettacolo sarà disponibile fino a domenica. Poi toccherà, dal 27 aprile al 3 maggio, a "Father and Son" di Michele Serra con Claudio Bisio, ispirato a "Gli Sdraiati" e "Breviario comico" dello stesso Serra (che andò in scena a Chiasso il 14 dicembre 2017).

Dal 4 al 10 maggio, invece, viene proposto "Absolute Chopin", recital del pianista Alexander Romanovsky di un anno prima (15 maggio 2019). Sempre Eduardo dall'11 al 17 maggio, con "Sogno di una notte di mezza sbornia", con Luca De Filippo per la regia di Armando Pugliese. Il già citato "Chiasso riflesso nel Tempo" sarà protagonista dal 18 al 24 maggio, mentre dal 25 al 31 maggio la visione sarà esclusiva per gli abbonati Cinema Teatro: "Hamburg Ballett – John Neumeier", con Silvia Azzoni e Otto Bubenicek, Alexandre Ryabko, Ivan Urban, Lucia Solari, Alexandr Trusch, Fernando Magadan. Musiche di Chopin, Bizet, Bernstein, Delibes e Mahler eseguite dal pianista Michail Bialk.

Ancora musica per iniziare giugno con il recital del pianista Giuseppe Albanese "Metamorfosi tematiche e fantasie musicali", eseguito a gennaio 2015.

Altri titoli saranno comunicati nelle prossime settimane. «Con questa iniziativa, il Cinema Teatro di Chiasso spera di alleviare questo momento difficile e dare il proprio contributo per mantenere viva la passione per il palcoscenico e per la cultura in generale».