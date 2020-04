In streaming "Einstein on the Beach" della Compagnia Finzi Pasca

GINEVRA - Il Grand Théatre de Genève sta trasmettendo in streaming in questi giorni (e lo farà fino a domenica 19 aprile) "Einstein On The Beach", co-produzione della Compagnia Finzi Pasca andata in scena dall’11 al 18 settembre 2019 per l'apertura della stagione del teatro ginevrino.

L'interpretazione poetica e senza tempo di Daniele Finzi Pasca dell'opera di Philip Glass e Robert Wilson, rappresentata per la prima volta nel 1976, si può ammirare a questo link.

Uno spettacolo dove i creativi e gli interpreti della Compagnia Finzi Pasca ci trasportano, con poesia e tecnologie d’avanguardia, in una galassia sconosciuta, in un mondo dove il tempo è sospeso, si dissolve… dove le immagini e i riflessi si invertono, in un gioco di specchi tra attese e speranze. «Un viaggio ai confini del senso della vita, o forse alla scoperta della bellezza della sua assenza. Uno spettacolo in cui ritroveremo la poesia senza tempo» che costituisce il marchio di fabbrica dell'attore, regista e coreografo ticinese.

Questa versione si avvale della direzione musicale di Titus Engel e dell'esecuzione gli studenti della Haute école de musique de Genève.

VIVIANA CANGIALOSI