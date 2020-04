Il pensiero pasquale "in video" del Vallemaggia Magic Blues

AVEGNO - «Noi rimaniamo positivi, siamo coscienti che per quest'anno sarà dura ma continuiamo a lavorare per, se sarà il caso, farci trovare come sempre pronti per un'altra magica edizione». È il messaggio lanciato oggi dagli organizzatori del Vallemaggia Magic Blues.

In occasione delle festività pasquali, che arrivano in un momento difficile a causa della pandemia da coronavirus, il festival lancia uno slogan per rivivere la magia delle sue edizioni passate: «Dream now, Enjoy it later!». E lo fa lanciando alcuni filmati su YouTube e sui propri canali social, che ripropongono gli scatti più significativi di quei momenti.

I primi quattro - relativi alle edizioni 2002, 2003, 2004 e 2005 - sono già disponibili anche sui canali social del festival.