Le foto e le parole di William e Kate per la Festa della mamma

LONDRA - Oggi nel Regno Unito si è celebrata la Festa della mamma (Mother's Day).

L'emergenza coronavirus, e le misure intraprese anche dal governo Johnson, hanno reso questa giornata diversa da quelle degli scorsi anni.

A cercare d'inviare un messaggio di vicinanza sono stati William e Kate, i duchi di Cambridge. La coppia ha condiviso su Instagram alcune fotografie, di ieri e di oggi, e parole che esprimono per chi è appena diventata madre o per chi lo è da molto tempo, ma anche per le famiglie che passano questa giornata unite e per quelle che sono separate. «Pensiamo a tutti voi in questo tempo difficile».

Gli scatti postati attraversano varie generazioni della famiglia: ce n'è uno recente fatto dal fotografo Matt Porteous che ritrae William e Kate che portano in braccio rispettivamente George e Charlotte. Poi uno di alcuni decenni fa, che mostra Lady Diana con William e il fratello Harry. Il terzo mostra la piccolissima Kate in braccio alla madre Carole e l'ultima non è altro il biglietto che il principino George ha dedicato alla madre per questa festività.