No, "Wonder Woman 1984" non andrà direttamente in streaming

LOS ANGELES - "Wonder Woman 1984" non sarà lanciato direttamente in streaming, come si era vociferato nelle scorse ore, ma avrà un'uscita regolare nei cinema - una volta terminata l'emergenza.

Lo ha confermato la Warner Bros. a Indiewire. La major ha deciso di non "sacrificare" la possibilità di vedere in sala il nuovo film di Patty Jenkins con Gal Gadot e di non seguire l'esempio di altri colossi dell'industria cinematografica, che hanno deciso per un lancio in streaming delle loro nuove produzioni.

Desta qualche perplessità, però, il non aver annunciato una nuova data di uscita. "Wonder Woman 1984" era originariamente previsto per il 5 giugno. Alla Warner Bros. sono ottimisti in merito alla fine della pandemia oppure una nuova comunicazione arriverà tra qualche giorno o settimana?