I dieci migliori film per bambini che trovate ora su Netflix

LOS ANGELES - Volete passare del tempo insieme ai vostri figli e guardare insieme un bel film su Netflix? Ecco la nostra selezione delle 10 migliori opere da vedere insieme, grandi e piccini. Avvertenza: trovate soprattutto film non proprio nuovissimi, ma che - a nostro giudizio - meritano di essere scoperti oppure riscoperti da chi non li vede da molto tempo.

Shrek

Sono passati quasi 20 anni da quando, nel 2001, le avventure dell'orco verde dal cuore d'oro arrivarono nelle sale. La versione originale del film DreamWorks poteva contare su un cast stellare: da Mike Myers fino a Cameron Diaz, passando per Eddie Murphy. Fu un grande successo al botteghino e piacque anche ai critici. Ha avuto tre sequel e uno spin-off.

Mulan

La favola animata Disney racconta di un'antica leggenda: la protagonista è una ragazzina che si traveste da uomo ed entra nell'esercito cinese. Tra un mese dovrebbe uscire nelle sale la versione live-action, che di fatto sarà un vero e proprio remake della pellicola del 1998.

Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato

La prima versione cinematografica del romanzo per bambini di Roald Dahl risale al 1971 ed è diventata di culto. Chi non ha mai visto il grande Gene Wilder con il suo cilindro marrone, a spasso insieme al protagonista Charlie per la fabbrica di dolciumi gestita dagli Oompa Loompa?

Il mio vicino Totoro

Una delle opere più celebri di Hayao Miyazaki, tra i più grandi registi di animazione di sempre, e del leggendario Studio Ghibli. Due sorelline raggiungono insieme al padre la nuova casa di campagna e scoprono un mondo sconosciuto, popolato da numerose creature fantastiche.

Il ragazzo che catturò il vento

È il più recente dei film proposti in questa lista, essendo uscito nel 2019 come film originale Netflix. Scritto e diretto e interpretato da Chiwetel Ejiofor (il protagonista di "12 anni schiavo"), racconta la storia vera del 15enne William che, costruisce una pala eolica che salva la vita della sua famiglia e dell'intero villaggio.

Il mago di Oz

Classico assoluto della storia del cinema, uscì nel 1939 e rese Judy Garland una diva. La piccola Dorothy fu trasportata da un ciclone in un mondo fantastico abitato da strani personaggi come lo Spaventapasseri, l'Uomo di latta e il Leone. È fiaba, musical e racconto morale allo stesso tempo.

Mary Poppins

Classico assoluto del cinema firmato Disney e uno tra i primi esempi di tecnica mista live action-animazione. È la storia della governante più famosa del cinema e delle sue avventure, tra mondo reale e di fantasia, nella Londra dell'inizio del secolo scorso. Mitici Julie Andrews e Dick Van Dyke.

Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi

Rick Moranis, inventore eccentrico, crea un raggio miniaturizzante che colpisce i suoi figli e quelli del vicino di casa. I ragazzi diventano così protagonisti di un viaggio in una realtà quotidiana diventata all'improvviso gigantesca. Gli effetti speciali hanno fatto passi da gigante dal 1989 a oggi, ma per l'epoca era un gran film.

Babe, maialino coraggioso

25 anni fa uscì nelle sale cinematografiche la storia di questo maialino dotato di un'intelligenza fuori dal comune, che dimostra di meritarsi di più che finire cucinato da un contadino. Una storia divertente e commovente, che non è invecchiata per nulla in questi anni - e che vinse un Oscar.

Asterix e Cleopatra

Chi non conosce Asterix e le sue avventure? Nel 1968 i suoi "papà", Goscinny e Uderzo, mandano lui e Obelix in Egitto per far sì che Cleopatra possa vincere una scommessa con Giulio Cesare. Uno dei capitoli più spassosi della saga animata della coppia, tra avventure incredibili, balletti e risate.

KEYSTONE