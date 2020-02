Gli universi di “Better Call Saul” e “Breaking Bad” pronti a scontrarsi

ALBUQUERQUE - Dopo quasi un anno e mezzo sta per riprendere “Better Call Saul”, l’acclamata serie spin-off di “Breaking Bad costruita attorno al personaggio di Jimmy McGill/Saul Goodman. La quinta stagione prenderà il via questa sera negli States e sarà disponibile su Netflix a partire da domani, con un nuovo episodio in arrivo ogni settimana.

Ma c’è di più. Stando a quanto dichiarato dal produttore Peter Gould, il nuovo ciclo di episodi porterà la serie ad avvicinarsi sempre più al vero e proprio universo di Breaking Bad, così come lo abbiamo conosciuto. «Questa è la stagione in cui tutto diventa una storia sola, molto più di quanto sia avvenuto in passato. È la stagione in cui i mondi si scontrano».

Una volta archiviati i dieci episodi della quinta, la serie si avvierà alla conclusione definitiva con la sesta e ultima stagione, che sarà un po’ più lunga. «In questo momento non sappiamo ancora cosa succederà di preciso. Con un po’ di fortuna riusciremo a incastrare la storia nei 13 episodi previsti», ha spiegato Gould.