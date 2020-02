Cancellata o conclusa? Ecco cosa non continuerà più su Netflix

LOS GATOS - Netflix non dorme mai. Ogni settimana, il colosso dello streaming rinnova il suo catalogo aggiungendo alla lista nuovi film, nuove stagioni, documentari e serie tv inedite. Un lunghissimo elenco che cerca di accontentare tutti, ma che inevitabilmente finisce anche per lasciare l’amaro in bocca a qualche appassionato, che vede la sua serie preferita giungere in un modo o nell’altro a un epilogo.

E se la fine di una serie è un “dolore” con il quale tutto sommato tocca prima o poi fare i conti, la cancellazione - che lascia inevitabilmente le storie troncate, senza una conclusione degna di questo nome - è invece un boccone assai più difficile da digerire.

Sfogliando i tanti titoli che non avranno alcun futuro oltre il 2020, l’addio più doloroso è senza dubbio quello con “BoJack Horseman”, i cui otto episodi finali sono arrivati su Netflix lo scorso 31 gennaio. Gli amanti dell’universo Marvel dovranno invece fare i conti con la cancellazione di "Jessica Jones" e "The Punisher", già annunciata lo scorso anno.

Senza una chiara conclusione resterà anche la storia di Prairie Johnson, protagonista della serie di fantascienza "The OA", cancellata dopo sole due stagioni tra le proteste dei fan sui social. Stessa sorte è toccata a “Designated Survivor”, che non avrà una quarta stagione.