Rabadan riporta tutti indietro negli anni '90

BELLINZONA - Venerdì 21 febbraio i festeggiamenti per il Carnevale saranno già a pieno regime e Rabadan coglie l'occasione per portare tutti negli anni '90.

Dalle 23 il Capannone Eventi di Bellinzona si trasformerà in una macchina del tempo grazie a "Back to the 90s", show in collaborazione con Radio One Dance. Il venerdì sera di Rabadan si conferma la serata degli ospiti internazionale e anche il 2020 non fa eccezione: sul palco tornano, a grande richiesta, gli Eiffel 65.

Chi non ricorda gli alfieri italiani dell'eurodance? Nati come gruppo nel 1998 grazie alla casa discografica Bliss Corporation, diventano un fenomeno musicale con "Blue", che riscuote successo in tutto il mondo. Lo stesso vale per "Move Your Body", che precede l'uscita nel 1999 del loro disco di esordio "Europop". Nel 2005, dopo tre album in studio, Gabry Ponte lascia la band per proseguire con l'attività solista ma nel 2010 avviene la reunion ufficiale. Quest'anno Maury e Jeffrey Jey sono impegnati in un tour mondiale nel quale propongono i classici del repertorio firmato Eiffel 65.

Ma non è finita qui: la nottata di festa proseguirà con Dj Matrix e la superlativa Neja. Dj Matrix è noto nella scena musicale come autore delle compilation "Musica da giostra", arrivata ora al volume numero 6, nonché di una lunga serie di singoli. L'ultimo dei quali, "Courmayeur", si avvale della produzione di Gabry Ponte. Infine Neja: chi non si ricorda "The Game", che vinse Un disco per l'estate e che la decretò fenomeno dance, lei che in precedenza si era distinta principalmente come cantante jazz e gospel?

Infine due omaggi a gruppi che hanno segnato il pop di quel decennio: le Spice 4ever, tribute band dedicata alle Spice Girls, e i Backstreet's Back, che portano in scena il repertorio dei Backstreet Boys.

A presentare la serata ci saranno Miko e Laura Basile.