The Hunters: Al Pacino sbarca su Amazon Prime Video

LOS ANGELES - Anni ’70, caccia ai nazisti e Al Pacino: sembra davvero difficile chiedere di più a una serie televisiva. Amazon punta in alto e lo fa con “The Hunters” che sarà disponibile sulla piattaforma streaming a partire dal prossimo 21 febbraio. La serie è stata creata da David Weil e vanta come produttore, il premio Oscar Jordan Peele.

Il racconto è ambientato nel 1977 a New York e si concentra appunto sugli “Hunters”, un variegato gruppo di cacciatori che a distanza di molti anni dalla fine della guerra continuano a dare la caccia agli ufficiali nazisti che si nascondono negli Stati Uniti, ma non si tratta di criminali di guerra sul viale del tramonto bensì di una sorta di organizzazione che ha lo scopo di portare il Quarto Reich nel paese a stelle e strisce.

Ovviamente l’attesa non è dovuta solo alla trama che promette di essere elettrizzante, ma anche alla presenza della leggenda Al Pacino che veste i panni di Meyer Offerman, che fa da gran maestro di questa combriccola di cacciatori. Nel cast anche Josh Radnor, Jerrika Hinton, Carol Kane e Saul Rubinek.

Dopo la serie "The Man In The High Castle", tratta dal romanzo di Philip K. Dick, Amazon lancia un nuovo sguardo sul mondo del nazismo e lo fa con una serie in 10 episodi che già si preannuncia come uno dei grandi eventi del 2020.