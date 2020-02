Finalmente il debutto di Monte Mai

LUGANO - Di Monte Mai abbiamo già avuto modo di scrivere nelle scorse settimane, ma finalmente è arrivato il momento del loro debutto.

Oggi infatti esce "What You Wanna Know", il primo singolo del trio avant-pop svizzero-inglese formatosi qualche mese fa e che è composto da Fabio Pinto, Fabio Besomi e Anaïs Schmidt.

Non è un caso che "What You Wanna Know" - pubblicato dall'etichetta ticinese On the Camper Records - esca oggi: si tratta di una ballata visionaria che esplora nuovi territori della percezione dell'amore. Una vera storia di San Valentino.

La musica di Monte Mai si muove attraverso le Alpi del dream pop verso un'elettronica più sfocata, ricca di atmosfere assonnate e suoni frammentati, che rivelano un utilizzo visionario della spazio musicale. L'album di debutto di questo interessante progetto artistico sarà dato alle stampe prima della fine dell'anno, sempre sotto l'egida di On The Camper Records.