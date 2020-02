"Narcos: Messico", in arrivo la seconda stagione

LOS ANGELES - Non tutti sembrano prestare grande attenzione a San Valentino, e di sicuro non lo hanno fatto a Netflix visto che proprio per il 13 febbraio è in programma la seconda stagione di "Narcos: Messico".

Una serie decisamente dalle tinte forti e che se seguirà il corso della stagione inaugurale, di sicuro non si preannuncia adatta alle coppie che vogliono puntare su amore e romanticismo. La seconda parte di questa serie si concentrerà ancora sulle avventure di Miguel Angel Felix Gallardo (interpretato da Diego Luna) che dopo aver lanciato la sua scalata al potere ora si trova a fare i conti con la paura di cadere.

La storia è ambientata a metà degli anni ’80 e stavolta Gallardo deve fare i conti con le divisioni e i malumori che si sono venute a creare tra i vari cartelli. In questa parte del racconto uno spazio fondamentale viene occupato dalla volontà della DEA di fare pulizia, ma soprattutto di vendicarsi, per la morte dell’agente Kiki Camarena. A guidare l’Operacion Leyenda ci sarà Walt Breslin (interpretato da Scott McNeary), un poliziotto che non ama seguire alla lettera il protocollo e le regole, e che con i suoi metodi porterà ancora più scompiglio nella rivalità tra i vari cartelli, e che metterà ancora di più in risalto la corruzione esistente nelle istituzioni messicane.