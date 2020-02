The Mandalorian manda in pensione i film di Star Wars?

BURBANK - The Mandalorian potrebbe aver segnato in modo definitivo il futuro dell’universo di Star Wars. La serie - che ha accompagnato il lancio del servizio streaming di Disney - non solo è stata rinnovata per una seconda stagione (che sarà disponibile a partire da ottobre) ma potrebbe prendere il sopravvento anche sulla saga originale.

Stando alle parole dell’amministratore delegato del colosso Bob Iger, che martedì ha presentato agli azionisti i passi futuri della compagnia, l'approdo di cavalieri Jedi e caccia Ala-X sul grande schermo potrebbe essere congelato a favore della televisione.

Il successo riscosso dallo show di punta di Disney+ ha infatti centralizzato le priorità. E l'intenzione sembra quella di inserire più personaggi a cui poter dedicare dei nuovi spin-off.

Dopo tre trilogie nelle mani degli Skywalker, il futuro della saga potrebbe quindi essere scritto più a colpi di blaster che a fendenti di spada laser.