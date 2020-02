Oggi, 2 febbraio 2020, è una data palindroma in tutto il mondo

LUGANO - Oggi, il 2 febbraio 2020 è un giorno palindromo. Ciò significa che può essere letto anche al contrario (02.02.2020). Una data particolare, che non capita spesso, anzi: in 10’000 anni ce ne sono solo 366.

Anche se negli ultimi anni, grazie al cambio di millennio, ne abbiamo già incontrati più di uno (10.02.2001, 20.02.2002,...), la giornata di oggi risulta essere ancora più speciale. Infatti la data odierna è palindroma in tutto il mondo: anche in Canada e negli Stati Uniti, che antepongono il mese al giorno, la data può essere letta al contrario. Una coincidenza che non si verificava da circa un millennio, dall’11 novembre 1111 (11.11.1111). Ma allora la “data americana” non esisteva ancora.

La prossima volta si verificherà il 12 dicembre 2121 (12.12.2121).

Il prossimo giorno palindromo (non però negli Usa e Canada) sarà il 12 febbraio dell’anno prossimo (12.02.2021), mentre tra 72 anni alcuni di noi potranno festeggiare una data unica: il 29 febbraio 2092 (29.02.2092), un giorno palindromo e bisestile allo stesso tempo.