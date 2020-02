Due film ticinesi alla Berlinale

LUGANO - Due produzioni firmate Amka Films e Cinédokké sono state selezionate alla prossima Berlinale.

Si tratta di "Favolacce" di Fabio e Damiano D'Innocenzo, in Concorso ufficiale e in prima mondiale, e di "Palazzo di giustizia" di Chiara Bellosi, in concorso nella sezione Generation 14plus e ugualmente in anteprima mondiale.

"Favolacce" vanta nel cast Elio Germano, Barbara Chichiarelli, Lino Musella, Gabriel Montesi, Max Malatesta, Tommaso di Cola, Giulietta Rebeggiani, Justin Korovkin, Giulia Melilio, Laura Borgioli. Una produzione Pepito Produzioni (I) e Amka Films (CH) in coproduzione con RAI Cinema e RSI Radiotelevisione svizzera. Distributore svizzero Filmcoopi, vendite internazionali The Match Factory.

C'era una volta una favola nera, ambientata in una qualsiasi città del mondo, dove vive una piccola comunità di famiglie. Un mondo apparentemente normale dove silente cova il sadismo dei padri e la rabbia dei figli, diligenti e disperati.

"Palazzo di Giustizia", invece, è con Daphne Scoccia, Bianca Leonardi, Sarah Short, Nicola Rignanese, Giovanni Anzaldo, Andrea Lattanzi, Margherita Coldesina, Cinzia Morandi, Diego Benzoni. Una produzione tempesta (I) e Cinédokké (CH) in coproduzione con RAI Cinema e RSI Radiotelevisione svizzera. Il film è stato sostenuto dall’Ufficio federale della cultura (UFC). Vendite internazionali Vision Distribution.

Una giornata di ordinaria giustizia in un grande tribunale italiano. Al centro c’è un’udienza ma noi vediamo anche quello che sta intorno: tra i corridoi, il via vai feriale del tribunale e il rumore, ci sono famiglie, figli e compagni degli imputati e delle vittime, fuori, in attesa.

Alla Berlinale, i due film beneficiano del sostegno di Swiss Films e della Ticino Film Commission. «Tiziana Soudani, che ha coprodotto "Favolacce" e che ha sostenuto fortemente "Palazzo di Giustizia", ne sarebbe molto fiera» dichiarano da Amka Films, ricordando la produttrice recentemente scomparsa.