L’omaggio ticinese a Pavese va in nomination

Grossa soddisfazione per l’attore Marco Capodieci, protagonista di “Hotel Roma”. Il film è stato selezionato per la rassegna "Too Short to Wait"

BALERNA – Ancora belle novità per Marco Capodieci, 42 anni, attore di Balerna. Il cortometraggio italiano “Hotel Roma”, a cui l’artista ticinese ha preso parte nel 2019, è stato selezionato per la rassegna "Too Short to Wait" di Torino e verrà proiettato domenica 9 febbraio.