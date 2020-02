Da Pacino cacciatore di nazisti ai narcos messicani

LUGANO - Il mese di febbraio offre una parecchie ghiotte novità agli appassionati di serie tv e film in streaming.

Netflix - Il 9 febbraio su Showtime debutta la stagione 8 di "Homeland", mentre su Netflix ci si dovrà accontentare di vedere, dal 1° febbraio la sesta di questa serie di spionaggio che è considerata tra le più influenti di sempre.

Tra i contenuti originali spiccano "Chi ha ucciso Malcolm X?", una missione alla ricerca della verità sulla morte del leader afroamericano (dal 7 febbraio), la seconda stagione di "Narcos: Messico", sempre più cruda nel suo sguardo sul crimine organizzato (dal 13 febbraio), la quarta di "Van Helsing" e il suo mondo straboccante di vampiri (dall'8 febbraio), il debutto di "I am not okay with this" (dal 26 febbraio) e la quinta di "Better Call Saul", l'acclamato spinoff di "Breaking Bad" (dal 24 febbraio, un episodio alla settimana).

Menzione speciale (è uscito il 31 gennaio, ma vale la pena vederlo) per "Miss Americana", il documentario su Taylor Swift che ha fatto il pieno di consensi al Sundance Film Festival. Tra i film originali segnaliamo "Horse Girl", "A mente fredda" e "P.S. Ti amo ancora".

Amazon Prime Video - Il titolo più atteso su Amazon Prime è sicuramente "Hunters". Vuoi perché la produce Jordan Peele, vuoi perché il protagonista è una leggenda del calibro di Al Pacino. Vuoi per il tema: un gruppo di cacciatori di nazisti all'opera nella New York del 1977, che cerca di contrastare - senza esclusione di colpi - l'insorgere di un possibile Quarto Reich negli Stati Uniti. Sarà disponibile dal 21 febbraio.

Per chi non l'avesse vista in lingua originale, il 7 febbraio arriva il doppiaggio italiano de "La fantastica signora Maisel", uno delle migliori serie comiche degli ultimi anni. Ma ci saranno anche la terza stagione di "Riverdale" dal 1° febbraio e la seconda di "Pequeñas Coincidencias" dal 15 febbraio.